『美品✨エムズグレイシー コート フリル チェック ベルテッド リボン 38 M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 18時 10分に出品され03月12日 18時 10分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #うさぎ＠可愛いものshop



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✨商品 美品✨M’S GRACY エムズグレイシー コート フリル チェック ベルテッド リボン モノトーン 黒×白 ブラック×ホワイト 38 M



✨説明 大人気、エムズグレイシーのコートになります。

ギンガムチェックのデザインがとても華やかなお品物です。

ウエストのウエストリボンや襟のフリフリも可愛らしくみえます。

綺麗なAラインシルエットとなります。





多少の使用感はございますが、目立った汚れや毛玉等なく、比較的綺麗なお品物です。

ぜひたくさんお使いいただけたら嬉しいです。



サイズは38となっておりますが、Mサイズ相当です。

大人気商品、また一点ものとなっておりますので、この機会をお見逃しないようお願いいたします。



✨生産国:日本



✨サイズ 38(M相当)



肩幅 37cm

身幅 43cm

着丈 98cm

袖丈 56cm

⚠️多少の誤差が生じることがあります。

採寸サイズは必ずご確認いただけますよう、

よろしくお願いいたします。



⚠️説明に記載のない小物は撮影用につき、商品にはつきません。ご了承くださいませ。



管理No.00-28-1025 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨エムズグレイシー コート フリル チェック ベルテッド



リボン 38

M