『(THE WEEKEND HOTEL) ザ ウィークエンドホテル Mothers Bag WHITE(マザーズバッグ ホワイト) 横 24cm 縦 22.5cm 奥行 27cm 持ち手長さ 35cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 13時 06分に出品され03月21日 13時 06分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ベビーカーに掛けて使える
商品説明
ホワイト×ブラックのTHEWEEKENDHOTELの文字がメンズライクなビニール素材のマザーズバッグ。ベビーカーに掛けてもお使いいただけます。内側にはポケットが6つ、哺乳瓶やペットボトル、お財布や小物などを分かり易く収納でき中身が一目瞭然、外側にはポケットが2つ、スマートフォンが入るサイズです。
内容量
横 24cm 縦 22.5cm 奥行 27cm 持ち手長さ 35cm
※詳しくはメーカーのホームページをご覧ください。
※ご注文後のキャンセルはお受けいたしませんので、ご了承ください。
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落札価格8316円
832 入札履歴
終了
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