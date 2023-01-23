『XXVI ビンテージ 80s 90s ウールジャケット ノルディック柄 S【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 16時 12分に出品され03月05日 16時 12分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

XXVI



【サイズ】

表記:S



【実寸】

着丈:82cm

身幅:62cm

肩幅:52.5cm

※誤差はご容赦ください。



【状態】

多少の使用感がありますが、目立った傷や汚れ等はございません。



あくまでも古着とお考えください。



【特徴】

ビンテージ80〜90年代頃のウールジャケットです。



ノルディック柄にスキープレイヤーがあしらわれた総柄が印象的です。



他にはない柄なので、人とは被りたくない方にはおすすめです。

丈が長めで厚手なので、保温性も抜群です。







【発送方法】

ご入金確認後48時間以内にゆうゆうメルカリ便またはらくらくメルカリ便にて行います。

※送料無料。匿名配送。



⚠気になる点等ございましたらお気軽にご質問ください。





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