『加湿器 大容量 5L ハイブリッド式加湿器 加熱式 空気清浄機能 アロマ対応【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 01分に出品され03月26日 12時 01分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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-------✧商品説明✧-------



⚠️届いた箱にいれて発送します



定価:13080円

カラー:ホワイト

サイズ:20.2奥行き x 32幅 x 22.7高さ cm



【４重除菌の加湿器 ＆マイナスイオン機能搭載】清潔加湿を特化した①UV除菌ライ トを内蔵し、雑菌を効率よく除去できる。②抗菌カートリッジ採用により、水中の雑菌・カビ繁殖を抑えます ③タンクは銀Ag+で抗菌加工済で、タンク内雑菌繁殖を抑制 ④ＰＴＣヒーターで水を加熱し高温で除菌します。

【AI自動加湿モード＆おやすみモードを搭載】普段はAI自動加湿モードで、環境状況（湿度、温度など）を自動認識して最適の湿度を維持しながら加湿します。就寝時はおやすみモードを使用すると、約25DBと静か加湿 、液晶ディスプレイの光も消灯されますので、眠りを妨げずに睡眠中も心地よくお部屋を加湿してくれます。

【 最大550ml/hパワフル加湿＆6段階ミスト量調節】超音波振動で水を気化してミストを放出する超音波式Ｘ加湿効率を高めるヒーターを組み合わせたハイブリッド加湿器は、最大加湿量は約550ml/hのパワフルな加湿力。さらに3段階の加湿量調節とヒーター機能の組み合わせで、6段階の加湿量調節が可能です。ヒーターのON/OFFができる。ハイブリッド式だから加湿器のタンク内の水が熱くならず、万が一転倒しても安心です。

【5L大容量加湿器＆空焚き防止&タイマー機能付】 加湿器 大容量タンク（約5.0L）使用、一回の給水で最大約40時間の連続運転を実現！一回の給水で一日中しっかり加湿できます。安全面、水が少なくなった時、自動電源オフになる“安心の空焚き防止機能”が搭載され、うっかり消し忘れても安心です。さらに、自動で運転を停止するタイマーを設定できます。最大12時間まで設定可能です。

【楽々上から給水＆簡単お手入れ】上から注ぐ、タンクを取り外して注ぐ。2つのスタイルで給水が行えます。タンクを取り外し可能隅々までお手入れが可能で清潔を保つことができます。



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