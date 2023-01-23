『2回のみ使用 極美品 バルトロライトジャケット s ヌプシND91950【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 10分に出品され03月21日 19時 10分に終了予定です。即決価格は21,500円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バルトロライトジャケット sです。

21年モデルですが、購入時に2回ほど着用したのみで、しまってありました。



状態かなり良いです。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 2回のみ使用 極美品 バルトロライトジャケット

s

ヌプシND91950