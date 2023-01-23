『Xiaomi 13t アルパインブルー 一括 残債無し【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 43分に出品され03月24日 07時 43分に終了予定です。即決価格は18,851円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Xiaomi 13t 未使用品アルパインブルーです。



機種代は一括残債支払にて購入。

購入時、au店員による電源のチェックがありました。

その後は一度も電源すら入れておりません。

本体はキズ一つない完全新品です。



2023年12月13日購入

サイズ：約W76×H162×D8.7mm（最厚部12.1mm）

重量 ：約197g

バッテリー容量：5,000mAh

RAM：8GB

rom：256GB



画面サイズ：約6.7インチ

画面最大表示色：約10.7億色

画面解像度：2,712×1,220（1.5K）

防水：IPX8

防塵：IP6X

SIM：nanoSIM／eSIM

OS ：Android 13

CPU：MediaTek Dimensity 8200-Ultra 3.1GHz/1 + 3.0GHz/3 + 2.0GHz/4

生体認証：指紋／顔

メインカメラ：約5,000万画素／約5,000万画素／約1,200万画素

サブカメラ：約2,000万画素

撮影素子：CMOS

静止画最大撮影サイズ：8,192×6,144

動画最大撮影サイズ ：3,840×2,160

静止画ズーム：20倍

動画ズーム ：10倍

おサイフケータイ：対応

NFC（情報取得／リンク）；対応



ネットワーク利用制限◯ 即購入OK。



IMEI:866263061048168



すり替え防止のため、ノークレームノーリターンでお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用