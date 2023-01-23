『【新品】Panasonic ビエラ SV-ME650 ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 19時 33分に出品され04月19日 19時 33分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポータブルテレビ

ビエラ・ワンセグ(防水)

【メーカー】Panasonic パナソニック

【型番】SV-ME650

【液晶ディスプレイ】(アスペクト)

５V型

【画面寸法】幅110.7㎜、縦62.4㎜

【本体寸法】幅178.8㎜×高さ92.9㎜

×奥行き19.0㎜(突起部除)



※本体の電源の確認のため、作動してみましたが

問題ありませんでした。



【商品説明

■ワンセグ放送の視聴や録画・再生ができる「お風呂テレビ」

優れた防水仕様（JIS保護等級 IPX6/IPX7相当）で、お風呂の中で、ワンセグ放送はもちろん、録画した番組も楽しめます。さらに、ディーガで録画した番組※1も、SDカードで持ち出して再生可能。好きな番組を見ながら、バスタイムを満喫できます。



■メリハリのある美しさ ワイドQVGA液晶

シーンに合わせてバックライトの明るさを自動調整。高コントラストでメリハリのある映像を再現します。



■見たい番組がスグ選べる「チャンネル一覧表示」

放送局名に加えて、放送中の「番組名」も一覧で表示。見たい番組が手軽に選局できます。



■録りたい番組がスグ選べる「ラクラク予約録画」

テレビ画面から2ステップの操作で、番組表を表示。さらに、その番組表から録りたい番組を選ぶだけで、手軽に録画予約が行えます。



■見やすい場所に設置しやすい「外付けスタンド付属」

お風呂の縁などにも設置しやすい、コンパクトな外付けスタンドを付属。より見やすい場所に置いて視聴できます。

・設置吸着面直径45mm※2



■置くだけで充電ができる「バッテリーチャージャースタンド※3」

充電は、バッテリーチャージャースタンドに本体を置くだけでOK。毎日、手軽に使っていただけます。





【特長】

■パソコン（SD-Jukebox）やミニコンポなどでSDカードに録音した音楽が楽しめる。

■テレビ番組や音楽の種類、お好みに合わせて選べる「サウンドモード」搭載。

■デジタルカメラで撮った写真を、スライドショーで再生。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: ～20インチ ブランド: パナソニック