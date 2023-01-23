『NORITZ YTVD-1201W-RC【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 05時 50分に出品され03月04日 05時 50分に終了予定です。即決価格は70,200円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お風呂のリフォームに伴い、新しいものと入れ替えました。部品も全て揃っています。必要な方がいらっしゃいましたら、どうぞ。よろしくお願いします。



NORITZ YTVD-1201W-RC



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アスペクト比: 16:10

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: ハイビジョン

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

画素数クラス別(横): 1024−1366

画素数クラス別(縦): 720−1024

画面サイズ・クラス別3: 11−16インチ未満

画面サイズ・クラス別4: 12インチ

省エネ基準目標年度: 2008年度

防水保護機能種類: 防水

電源タイプ: ACタイプ

高速液晶表示: 60ヘルツ



#ノーリツ

#NORITZ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ノーリツ