『【hinari】中綿リボンミドルコート ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 15時 47分に出品され03月14日 15時 47分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入可能です◎

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まるちゃんのブランドのヒナリのコートです。

カラーはベージュ、新品未開封です。

まとめ買い除いて、値下げ交渉しないです。価格登録されても対応しません。

諸事情より、次の発送は12/2になる予定です。

ご理解の程よろしくお願いいたします。



基本圧縮するか小さく折りたたんで梱包致します。

その際のシワはご了承願います。また、追加料金でゆったりした梱包も可能です。



素人検品なので、見落とし等ご容赦下さい。

自宅保管で人の手に渡った中古品ですので、ご理解・ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。神経質な方はお控えください。



不明点がある場合は、購入前にコメントしてください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヒナリ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【hinari】中綿リボンミドルコート ベージュ