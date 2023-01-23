『Logicool g pro x super light 2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 18時 44分に出品され05月02日 18時 44分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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付属品完備 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし