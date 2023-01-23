『WTAPS FURRIES Sierra RED DOWN期【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 48分に出品され03月15日 11時 48分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RED DOWN期

WTAPS FURRIES です。



BLACK FLAGにて購入。

サイズはSierra(Sサイズ)。

3回着用のみ(冠婚の際)

都度、クリーニング出し。



襟汚れ等無く、かなり良いです。



素人採寸

着丈(襟下)約71cm

肩幅約41cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダブルタップス カラー: ホワイト系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WTAPS

FURRIES

Sierra

RED

DOWN期