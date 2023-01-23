『エミリーテンプルキュート コート 黒 ブラック ロリィタ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 21時 18分に出品され04月24日 21時 18分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メロディバスケットの受注で今年購入しました

深澤翠ちゃんコラボのロングコートです。

試着しましたが似合わなかったため出品いたします。

定価66000円でした。

ベロアのリボンにピンが付いているため、襟元や

ウエストに付け替えて着こなしが楽しめます♪

上品な印象のデザインのため

ロリィタやガーリーなファッションはもちろん

お仕事など普段も活躍してくれそうです。



「深澤翠×Melody BasKet」Special collaboration

モノクロ映画の女優のように、エレガントで小粋な装いを。





深澤翠様のアイディアを元に、特別な日にも日常使いにも重宝する素敵なコートができました。

モノトーンカラーをベースに漆黒の別珍をポイント使いし、高級感ある仕上がりになっています。

すっきりしたフレアーラインスカートの裾にスカラップを配し、シックな中に甘さをプラス。

リボンはブローチで取り外しでき、お好きなところに付けていただけます。

重ね着しても窮屈にならないバルーンスリーブで着心地にもこだわりました。



柔らかく、ふっくらとした風合いの国産ウールモッサ生地を使用。温かさと軽さを併せ持った生地感です。

両脇ポケット付き。国内生産。



カラー···ブラック



シャーリーテンプル

ロリータ

ロリィタ

BABY,THE STARS SHINE BRIGHT

Angelic Pretty

エミリーテンプルキュート

エミキュ

melody basket

メロバス

ルルゲッタ

MILK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エミリーテンプルキュート

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エミリーテンプルキュート

コート 黒 ブラック ロリィタ