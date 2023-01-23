『サンフレール☆アートカプスレール☆イタリア製ストール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 06時 16分に出品され03月03日 06時 16分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 高級ブランドを扱うサンフレールのアートカプスレール



イタリア製



ストール



薄いグレー、ネイビー、炭黒の3色が使われてるので、グレー系にもブラック系にもネイビー系にも、真っ白にも合うと思います



オールシーズンご使用頂ける生地だと思います



高級インポートショップにて38000円で購入



ファッションの趣味が変わり未使用ままです



一生もののストール♪



約140×156



おそれいりますが、素人の出品のため細かな見落としご了承下さいませ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ サンフレール☆アートカプスレール☆イタリア製ストール