『CARNABY St購入 Lambretta 長袖シャツ ブルー Mサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 01時 44分に出品され03月15日 01時 44分に終了予定です。即決価格は7,371円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンドン カーナビストリート店で購入したランブレッタのシャツ Mサイズです。

違う柄やスカーフも出品してますのでよかったらみてってください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ベンシャーマン カラー: グレイ系/ホワイト系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CARNABY

St購入

Lambretta

長袖シャツ

ブルー

Mサイズ