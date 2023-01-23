『美品✨Theoryセオリー✨ダウンコートロングダウン✨MALI✨Aライン✨紺✨S【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 15時 48分に出品され03月14日 15時 48分に終了予定です。即決価格は12,674円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中から選んで頂きありがとうございます。

色々出品してますのでよかったら見ていって下さい





⭐️商品名 ブランド名



Theory theory

セオリー



現行品 現行タグ



MALI

MATTE PUFFER



ダウンコート

ロングダウン

ロングコート

Aライン

ショールカラー

ジャケット





⭐️カラー



ブラック 黒紺





⭐️サイズ 大きさ



サイズ S



肩幅43cm

身幅49cm

着丈95cm

袖丈62cm



素人採寸ですので誤差はご了承ください





⭐️素材



表地 ポリエステル100%

裏地 ポリエステル100%

中綿 ダウン90%

フェザー10%





⭐️状態



目立つ汚れなどはなく美品部類に入ると思います。





⭐️発送方法



匿名配送

コンパクトにして発送致します。



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨Theoryセオリー✨ダウンコートロングダウン✨MALI✨Aライン✨紺✨S