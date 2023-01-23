『TIGHTBOOTH PRODUCTION SHORT LEATHER JKT【2024年最新】 』はヤフオクでから05月13日 09時 59分に出品され05月13日 09時 59分に終了予定です。即決価格は64,994円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入しタグ付き試着程度の極美品になります。即完売の大人気商品の為出品に迷いましたが着る服の系統が変わってしまったので欲しい方にお譲りいたします。





◆コレクション



2023 F/W



◆商品



程よいシボ感のある牛革を使用したショート丈のモンスターパーカー。



ダウンを充填し防寒性に優れたボリュームのある一着。



前立てと左胸にレザーと同色の糸でTBKBのコラボレーションロゴを刺繍。



パッチポケットの仕様はハンドウォーマーポケットとフラップポケットのダブルレイヤー仕様です。



肘部分のダーツで腕の可動に快適さも確保し、内側には便利なビッグメッシュポケットを搭載。



裾にはドローコードを巡らせたほか、後ろ部分にゴムシャーリングを付け広がりすぎない絶妙なシルエットに。



袖口はベルクロのスリーブストラップで調整可能。



左ポケット下にオレンジのピスネーム付き。



同素材のフライトキャップと合わせるのもおすすめです。





◆素材



表 - 牛革



中綿 - ダウン80%,フェザー20%

裏 - ポリエステル55%,レーヨン45%

別布 - ポリエステル100%



定価132,000円





◆サイズ(着丈/身幅/裄丈)



M - 71.0 / 74.0 / 90.5







素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: タイトブースプロダクション

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TIGHTBOOTH

PRODUCTION

SHORT

LEATHER

JKT