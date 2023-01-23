『新品未開封 Panasonic FE-KXU07-W パナソニック 気化式加湿機【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 02時 01分に出品され03月08日 02時 01分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未開封！！

Panasonic FE-KXU07-W WHITE

昨年、頂きましたが他の物を使用しているので自宅保管していました。

保証は切れていると思います。

ナノイー付きです☆





#パナソニック

#Panasonic





加湿タイプ···気化式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック