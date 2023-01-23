『マークアンドロナ 白ベスト 46サイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 04時 46分に出品され05月07日 04時 46分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マークアンドロナ ダウンジャケット



サイズ：46 Mサイズ



ホワイトとオレンジが絶妙な組み合わせでかっこいいです。

エンボス加工のロゴがかっっこいい。

かなりきれいな状態です。



中古品ですのでご理解ある方からのご注文をお待ちしております。





#MARK&LONA

#マークアンドロナ



カラー...ホワイト



季節感...春



季節感...秋, 春



季節感...冬, 秋, 春 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マークアンドロナ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ マークアンドロナ 白ベスト 46サイズ