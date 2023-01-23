『Coco Deal ミドル丈ウールトレンチコート【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 18時 19分に出品され04月21日 18時 19分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このトレンチコートは、ダブルブレストのデザインが特徴で、エレガントな印象を与えます。ウエストベルトが付いているため、シルエットを美しく整えられます。



【素材の質感】

ウール混紡素材を使用しており、暖かさと快適さを兼ね備えています。冬の寒さからしっかりと守ってくれます。



【多用途に対応】

カジュアルな日常使いから、特別なイベントまで幅広く活躍するアイテムです。2024年冬のファッションにぴったりです。



- 色: オフ

- 素材: ウール混紡

- デザイン: ミドル丈トレンチコート

- スタイル: ダブルブレスト

- 特徴: ウエストベルト付き

- 用途: 冬用

- シーズン: 2024年冬



サイズ 1

店舗にて購入しました！

新品タグ付きになります！



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ココディール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Coco

Deal

ミドル丈ウールトレンチコート