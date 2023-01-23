『【2022年新作】FTCダウン PERTEX®DOWN JACKET 野村周平【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 05時 45分に出品され03月30日 05時 45分に終了予定です。即決価格は21,160円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2022AW人気即完ダウンです。 FTCのPERTEXのダウンのブラックです！

サイズはMサイズです。



大阪の店舗で購入しました。



数回着用しました。

状態はとても綺麗で暖かいです。

裾にドローコードもあり、シルエットもいいのでおすすめです。



冬になると値上げ予定ですのでお早めにご購入おすすめします。



PERTEX® QUANTUM AIR™を使用した超軽量ダウン。防風性を保ちながら通気性、耐久性にも優れ、撥水機能まで施された高機能素材。



中古品ご理解いただける方でお願いします。



野村周平

y2k

90s

00s

80s

90s

80s

gosha rubchinskiy

supreme

NERDY

paragraph

chillout

barber

huf

human made

ciatre

keboz

ripndip

ching&co

kutir

overprint

wasted paris youth

ftc

doncare

samplas

kaws

stussy

black eye patch

butter

ftc

creative

wackomaria

palace

paragraph

コムドット

ゆうた

やまと

トレーナー

スタジャン

総柄シャツ

セットアップ

スラックス

パーカー

スウェット

カーディガン

ニット

ベスト

ハーレーダビットソン

Harley-Davidson

levis

y-3

バケットハット

vans

HYSTERIC GLAMOUR

ヒステリックグラマー

ワコマリア

stone island

golf wang

lacoste

ラコステ

カーハート

carhartt

dickeis

studious

hare

gap

ラルフローレン

Ralph Lauren

nautica

thrasher

thenorthface

patagonia

トラックジャケット

ナイロンジャケット

トラックパンツ

nike

adidas

puma

mizuno

reebok

umbro

刺繍

ロゴ

l.l.bean

banana republic 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【2022年新作】FTCダウン PERTEX®DOWN

JACKET

野村周平