『RHC別注 限定色 新品未使用 MONCLER GRENOBLE 希少サイズ5【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 01分に出品され03月20日 22時 01分に終了予定です。即決価格は108,680円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■商品名■

MONCLER GRENOBLE Exclusive for RHC Moirans Jacket RHC別注



■年式 モデル■

2021-22AW

ルーマニア製



■購入元■

ロンハーマンみなとみらい店



■サイズ 実寸■

表記サイズ5

着丈約81cm 身幅約61cm 肩幅約51cm 袖丈約62cm

多少の差異はご容赦下さい



■カラー■

ブラック



■素材■

本体／ナイロン:100% 裏地／ナイロン:100%

別布／ポリエステル:100%



GORE-TEX PRO



■付属品■

タグ一式、レシート、ハンガー、収納袋2種類

ロンハーマンのダンボールに入れて発送させて頂きます。



MONCLER GRENOBLEより新たにリリースされたモデル、Moirans(モイランズ)を日本国内ではRHCのみとなるカラー、ブラックとなります。



同モデルMoiransは、登山家や多くのアスリートより絶大の信頼を寄せているGORE-TEX PROから、最新のリサイクル素材を使用し革新的な進化を遂げたファブリックを採用。



防水・防風性能はそのままに、軽量かつ極めて優れた透湿性が特徴



過酷な環境にも対応可能な耐久性を維持しながら、ストレッチが加わった生地は機能と共に最新のテクノロジーを凝縮



軽量かつ極めて優れた透湿性の素材に、高い防水と防風性はもちろん、頑丈性を維持しながらストレッチ性が加わったファブリックは、高機能性を凝縮した1着



表地にはリサイクルナイロンを使用し、糸にする前の原料ポリマーに染色するソリューションダイという染色方法を用いており、水の使用量を約45%削減することで、サステナビリティの面においても進化



また、豊富な収納機能が配置されたポケットや脇下のベンチレーション、ストレスなく着用できる調節機能付きフード、左袖に搭載されたRECCOリフレクターも魅力的



シンプルなデザインながら高機能なディテールは、アウトドアからアーバンまで、様々なシーンで大活躍します



大変希少な最大サイズとなりますので、是非ご検討下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RHC別注

限定色

新品未使用

MONCLER

GRENOBLE



希少サイズ5