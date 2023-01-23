『シャイニング クロコダイル 長財布 ミッドナイトブルー ワニ革財布 繋ぎ無し【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 21時 09分に出品され04月06日 21時 09分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からの閲覧ありがとうございます。



⭐︎2023年初頭仕入れのため大特価で販売中



★本物のクロコダイル革

★輸入書類コピー添付

★１ランク上のシャイニング仕上げ

★希少革、高級感を演出

★大人の男性に相応しいミッドナイトブルー

★経産省承認済みクロコ革使用

★匿名配送



そのほかにもクロコ製品を多数販売中です↓

#Sayoteクロコ革小物



【商品説明】

○シャイニング加工について

エナメルのような人工的な光沢加工ではなく、メノウ石という特殊な石で磨くことで光沢を出します



通常のクロコ革よりも手間がかかること、また加工できる職人が限られていることから希少性があります



○ミッドナイトブルーカラー

濃いブルーと美しい光沢がマッチし、高級感溢れる一品に。

内装にはアクセントのクロコダイルカラーと同系色の牛本革を使用



※写真は無加工ですが、明るい場所で撮影しています。色味が変わらないよう気をつけていますが、追加の写真など希望の場合はお伝えください





○全て一点もの

ワニの模様は同じ物は２つとありません。世界に一つだけの模様、一点物でございます



海外の職人にオーダー依頼し一つ一つ丁寧に製作

今回オーダーにこだわった部分は

・ファスナー持ち手にクロコ革を採用

・小銭入れに片マチ採用で機能性向上

・小銭入れ内側にも牛本革

見た目と機能性を両立しました



【動物革の特性】

ワニは陸地でも生活する生き物です。そしてご存知の通りとても凶暴な生物です。地を這う際につく傷や仲間との争いでつく傷等、生きていた頃についた傷が革に残っていることもあります。



こうしてついた傷はリアルレザーである証でもあります



またハンドメイド品のため工程上につく擦れや色ムラが生じる場合がございます。



商品にならないものは事前に省いております。心配な点やご不明点は是非コメント欄へご質問ください。



■商品説明

シャイニング クロコダイル 財布

色)ミッドナイトブルー



サイズ)約 20×11×3 cm



素材)本体 クロコダイル(シャムワニ)腹部

内装 牛革、布製

ファスナー持ち手 クロコダイル革

※新品ファスナーのため馴染むまで開閉が重い場合がございます。



収納)

カードポケット ×12

札入れ ×2

フリーポケット ×3

小銭入れ ×1



BM-23 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ シャイニング

クロコダイル

長財布

ミッドナイトブルー

ワニ革財布

繋ぎ無し