『海様専用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 11時 46分に出品され03月21日 11時 46分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます。



数年程前にルイヴィトン正規店にて購入しました。



3回くらい使用したかと思います。

使用頻度が少なかったので、目立つ傷汚れはありませんが。

素敵と思い購入しましたが、使用する機会がございませんので、美品の内にお譲り致します。



サイズ：37 x 40 x 20 cm

(幅 x 高さ x マチ)



素材：モノグラム・エクリプス キャンバス

ライニング：テキスタイル

トリミング：レザー（皮革の種類：牛革）

金具（色：ルテニウム）

長さ調節可能なストラップx2

内ポケットx2

iPadサイズ内ポケット

ファスナー開閉式

前部にファスナー式コンパートメント

ハンドル：シングル



付属品：袋、バッグ本体、

引っ越しの際にレシートを紛失してしまったため、お安くお譲りいたします。



自宅保管品に十分ご理解いただける方のみご購入

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価格相談可能！ご連絡お待ちしております〜 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 海様専用