『【未使用】TOGA TOO Print Tote Bag Blue トーガ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 17時 44分に出品され04月21日 17時 44分に終了予定です。即決価格は12,519円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOGA TOO トーガトゥ

2024 春夏 新作



参考定価25,300円





スカーフプリントトートバック

新宿伊勢丹の正規品です。



表裏：ナイロン100%

色：ライトブルー

サイズ：縦44 横44 マチ13

A4サイズもしっかり収納可能

取り外し可能なショルダーストラップ付き

ハンドルの留め具はメタルパーツを採用



タグはとってしまいましたが、

未使用のお品物になります。

目立つ汚れはありません

折りたたんで発送します



カラー···ブルー



素材···ナイロン



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トーガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用】TOGA

TOO

Print

Tote

Bag

Blue



トーガ