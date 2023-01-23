『THE NORTH FACE ノースフェイスダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 23時 16分に出品され04月18日 23時 16分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年ごろに購入したものです。

メンズSサイズ ブラック



タグは切りましたがあります。



身長166cm女ですが

女性の方でもゆったりめに着れる大きさです！



カラー···ブラック



ホワイトレーベル



素材(詰め物)···ダウン



圧縮袋に入れての発送となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ノースフェイスダウン