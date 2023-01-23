『Canada Goose ダウンジャケット M 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 45分に出品され04月02日 02時 45分に終了予定です。即決価格は21,500円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



モデル··· シタデル



実寸(約cm)

肩幅 46、身幅 53.5、袖丈 67、着丈 79

素人採寸の為若干の誤差があると思いますがご了承下さい。



10年程前に新宿のJOURNAL STANDERDで13万円程で購入しました。現在は20万円程のようです。



着用頻度が少なかったためダメージは無く、主観的に綺麗な方だと思います。



※コヨーテファーは以前クリーニング屋で紛失されたようで、ございません。



中古品の為ノークレームノーリターンでお願いします。



【ブランドの信頼性】

Canada Gooseは、極寒の環境でも耐えうる高品質なダウンジャケットで知られています。このジャケットは、その優れた保温性と耐久性から、多くのアウトドア愛好者や都市生活者に愛されています。



【機能性とデザイン】

このダウンジャケットは、取り外し可能なフードや複数のポケットを備えており、実用性に優れています。内側にはジッパー付きのポケットもあり、貴重品を安全に収納できます。



【スタイリッシュな外観】

シンプルで洗練された黒のデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: Canada Goose

- 色: 黒

- モデル: ダウンジャケット

- サイズ: M

- 内ポケット: あり

- 外ポケット: あり

- フード: 取り外し可能

- ロゴ: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Canada

Goose

ダウンジャケット

M

黒