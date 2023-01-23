『22AW Slopeslow TYPE C-2 kahki M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 45分に出品され03月19日 09時 45分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Brand:Slopeslow

Model:TYPE C-2

Size:M(着丈:60cm / 身幅:55cm / 裄丈:83cm)

Color:Kahki

Price:¥40700

Shetland Wool100%



SLOPESLOW（スロープスロウ）のタイプC-2（カーキ）です。

アウターの下に着るインナーブルゾンとしてジャージー素材で作られた米軍の「C-2」ブルゾンをモチーフにしたニットブルゾン。

カウチンジャケットのような折り返しのタイニーな丸襟で愛嬌のあるニュアンスに仕上げています。

古着のような感覚で少し短めの丈に仕上げています。



シェットランド地方特有の羊種なので、地域の気候に合う防風、防寒性の高い性質が魅力。

その特性を生かしながら、硬いシェットランドウールにあえて撚りを強くかけて更に硬く、ドライなタッチ、張りコシのある丈夫糸に仕上げたオリジナル素材。

強く撚りをかけることで、丈夫で毛玉にもなりにくく、シェットランド特有の張りのあるヘアー(差し毛)が減り、肌当たりもよくなる。

ゴリっとしたタッチ、ミリタリーセーターのような素材感をイメージして制作しているが、硬さや張り感は生かしながらも、動きやすく、身体に馴染むようにゴム編み組織にしてい

る。

糸が丈夫な上、目を詰めたゴム地で編んでいるのでキックバックもよく、家庭洗濯をしても型崩れしにくい。希少な日本国内での手横編みで制作している。



気に入って購入しましたが生活環境の変化で着用の機会が無く全くの未使用となります。

今期もTYPE C-2はリリースされていますがこちらのKhakiカラーの展開はありませんので貴重かと思います。

是非購入をご検討ください。



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arts&science 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 22AW

Slopeslow

TYPE

C-2

kahki

M