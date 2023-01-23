『【PSA7】2013 BBM 大谷翔平 ルーキーエディション RC【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 21時 26分に出品され03月23日 21時 26分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【選手情報】

大谷翔平選手は、北海道日本ハムファイターズに所属するプロ野球選手で、投手としても打者としても活躍しています。



【カードの特徴】

このカードは2013年のルーキーエディションで、希少価値が高く、コレクターにとって重要なアイテムです。状態はNM（Near Mint）で、保存状態も良好です。



【投資価値】

大谷選手はメジャーリーグでも注目される選手であり、このカードは将来的に価値が上がる可能性があります。コレクションや投資に最適な一枚です。



- 選手名: 大谷翔平

- チーム名: 北海道日本ハムファイターズ

- カード種類: ルーキーエディション

- 発行年: 2013

- カード番号: #WB2

- 状態: NM



■自身にてPSAに鑑定に出しました。

届いてから直ぐ精密作業手袋を着用にて専用スリープに保管しましたのでケースには指紋も付いていません。

画像はPSA認定報告の写真になります。



■追跡可能なゆうパケットにて発送致します。

※袋とじも付属します。



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