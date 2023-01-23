『【PSA7】2013 BBM 大谷翔平 ルーキーエディション RC【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 21時 26分に出品され03月23日 21時 26分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>スポーツカード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
【PSA8】大谷翔平 2013 BBM 2ND CROSS WIND ルーキー
¥ 15000
【PSA10】2024 Topps Finest 松井秀喜 直筆サインカード
¥ 20400
【PSA10】2024 EPOCH ONE 佐々木朗希 ホロスペクトラ20枚限定
¥ 17900
ムシアラ TOPPS MERLIN 直筆サインカード 75枚限定
¥ 13875
【PSA10】PANINI STARS & STRIPES ポール スキーンズ
¥ 10399
panini immaculate パウロディバラ PSA8
¥ 16380
BBM 2021 西崎光 直筆サインカード
¥ 7409
MLB殿堂受賞カール・ヤストレムスキー世界限定極シリアル3枚直筆サインカード
¥ 5599999
bbm ジェネシス 大島洋平 バッティンググローブカード 20枚限定
¥ 10111
PSA 10 | TOPPS WBC 大谷翔平 侍ジャパンセット限定
¥ 11700
アレクシス・マクアリスター 02/10 ジャージーカード
¥ 11050
【PSA10】2024 EPOCH ONE 佐々木朗希 デコモリ 金箔サイン
¥ 12500
2024 MLB PaulSkenesポールスキーンズ 直筆サイン auto
¥ 16060
BBM ジェネシス 中日 大島洋平 20枚限定バッティンググローブカード
¥ 12500
ポケモンカード クレイバースト ナンジャモSR
¥ 7366
【PSA10】ゲンガー&ミミッキュgx sa ポケモンカード 台湾版 中国語
¥ 13000
151 ポケモン box シュリンク付き ポケセン産 エリカの招待SR付き
¥ 11049
ポケモンカード がラルの仲間たち SR PSA9
¥ 8580
落札価格17480円
670 入札履歴
終了
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