『ブルーfox ストールロングタイプ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 15時 52分に出品され03月18日 15時 52分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ne-250825-58

表：問題ありません

裏：シミ1箇所

長さ： 134

幅：18-23

クリップ:1

フック:1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ブルーfox

ストールロングタイプ