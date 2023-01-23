『【美品】ノースフェイス ダウン マクマード MCMURDO VX ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 17時 45分に出品され03月23日 17時 45分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☘即購入歓迎

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＜2人に1人は持っているノースフェイス＞

✨魅力は【機能性】×【おしゃれ】✨



寒い時期に機能性のある服はお持ちですか？

重ね着をして着膨れしていませんか？

洋服が水に濡れて嫌な気持ちになっていませんか？

機能性だけでなく、おしゃれも両立したいですか？



そんなシーンにノースフェイスが活躍しますよね！

でも、高くて手が出せないってことも...



当ショップでは、『THE NORTH FACE』がお手頃価格(新品定価よりも60〜80%程安く)で入手可能！



男女問わず種類豊富に取り揃えておりますので他アイテムも併せてご覧ください！

#TifcSHOP



【商品概要】

□商品：ノースフェイス ダウンジャケット マクマード MCMURDO VX（大人気のマクマードシリーズです）

□カラー：ネイビー

□表記サイズ：95 メンズM／レディースL

□実寸値 平置き (cm)

着丈：77

身幅：51

肩幅：45

袖丈：63

→素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



□状態 A：使用感が少なく全体的にコンデションは良いです。状態が良い美品です。

→完璧な商品をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。



※フードはありません。

※中タグに文字の記載がございます。



□保管場所：完全禁煙、ペットなし



◆注意事項

・メンズ、レディース等のカテゴリは主観もございます。

・メッセージ途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。

・出品時に確認していますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますがご了承ください。

※プロフィール必ずご一読くださいませ。



【お取り扱い商品】

#TifcSHOP



＜サイズ＞

#TifcSHOP95

#TifcSHOPメンズM

#TifcSHOPレディースL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ノースフェイス

ダウン

マクマード

MCMURDO

VX

ネイビー