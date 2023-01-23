『【新品未開封】ゼンケン 電気掛敷オーガニックコットン毛布 日本製 ふんわり 冬暖【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 04時 51分に出品され03月20日 04時 51分に終了予定です。即決価格は12,662円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★お値下げごめんなさい★★



ゼンケン 電気掛敷オーガニックコットン毛布 ZB-OC101SGT



●新品・未開封

※通電の確認後に発送希望の方、対応可能です



●希少価値の高いオーガニックコットン100％

心地よい手触りのふんわり柔らかな毛布



●赤ちゃんからお年寄りまで安心に使える電磁波99％カット



●掛け毛布、敷き毛布の便利な両用タイプ



●ご家庭で手洗いが可能





◆日本製

サイズ：幅130 × 奥行き188８ｃｍ

重量：約1.8ｋｇ（コントローラー含む）

材質：オーガニックコットン１００％





■■お取引について■■

・コメント不要、即購入歓迎です(#^.^#)

・交渉中も購入者優先、早い者勝ちです♪

・深夜・早朝も気にせずご購入ください。



・宅急便の変更ＯＫ(ヤマト⇔ゆうパック)

・日曜日の発送は休みです。

お急ぎの方は事前に問合せください♪

・梱包資材などは再利用品も活用しております。

・水濡れ、折れなどに注意を払い梱包しております。



・その他、問い合わせ等はお気軽に(#^.^#)



タイプ...掛け・敷き毛布 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>電気毛布・ひざ掛け 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゼンケン