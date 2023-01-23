『THE NORTH FACE ヌプシジャケット ブラック XL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 09時 55分に出品され03月23日 09時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 断捨離のため出品します。

昨年購入したヌプシのブラック、XLサイズとなります。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 商品名: ヌプシジャケット

-参考 価格: 39,050円

- 色: ブラック

型番 ND91631



目立つような傷汚れはございませんが、あくまでも中古品になりますので、神経質な方は購入を控えて下さいませ。



着丈 68cm

身幅 60cm

肩幅 48cm

袖丈 67cm



御検討お願い致します。



モデル名...ヌプシ

カラー...ブラック



#ノースフェイス#ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ヌプシジャケット

ブラック XL