『Amway アムウェイ ATMOSPHERE Sky 空気清浄機【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 11時 42分に出品され04月30日 11時 42分に終了予定です。即決価格は10,498円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年製

フィルター残量の写真掲載しております。



フィルターは経年による埃などの汚れはございます。

◆状態に関しては画像にてご確認の方

よろしくお願い致します。



【仕様】

商品サイズ： 幅411x高747x奥301mm

重量： 約12.6kg

適用床面積： 約10畳まで

除去可能物質： 327種類

除去可能微粒子サイズ： 0.0024μm

クリーンエア供給率： 8.5m/分

フィルター： アプレフィルター、粒子用フィルター、カーボン脱臭フィルター

フィルター除去・抑制： ウイルス、花粉、ハウスダスト、PM2.5、アレルゲン、タバコの煙、ダイオキシン等

消費電力： 50W

電源： AC100V 50/60Hz

#空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり