『バイク用インカム moman h2 pro 2台セット DSP&CVC機能【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 12時 07分に出品され03月10日 12時 07分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【1000mの通信距離信号共有インカム】

2台セットで、2人のライダーが1000mまでのインターコム範囲内で同時通話をサポートし、リアルタイムに通信することができるバイクインカムです。自転車競技、バイクレース、スキー、山登りなどのイベントで仲間と一緒に遊びを進める喜びや楽しさを味わいます。ほかのブランドとも接続可能、互換性良くて使用便利です。



【ワイヤレス接続&操作簡単】

無線技術5.1に基づいて、Moman H2 Proバイク用インカムはハンズフリー通話、切断、拒否、音楽再生などの機能をサポートしております。ノブを調整すると、音楽再生、音量調整の選択ができます。



【インストール簡単&長時間稼働可能】

バッククリップやベルクロクリップでヘルメットに取り付け可能です。



【IP65防水＆様々な場合に対応】

IP65防水性能に優れ、-20~50℃の作業温度において埃、雨、嵐、雪などの悪天候にも対応可能です。多くのフルフェイス、ジェットヘルメット、オフロードヘルメットなどに適用されます。



【インストール簡単&長時間稼働可能】

バッククリップやベルクロクリップでヘルメットに取り付け可能です。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

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アクセサリー タグ バイク用インカム

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2台セット

DSP&CVC機能