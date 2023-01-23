『未使用品訳あり 大きいサイズ 46 23区 ダウンジャケット フード【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 17時 40分に出品され05月01日 17時 40分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆アイテム￼

未使用品 23区

ダウンジャケット

ショートダウン フード





☆カラー

COL 004

写真では黒っぽく見えますが、

カーキー色です。





☆訳あり

左腕の後ろに線が見え変色も少し見られます。右前の胸元ありに線が見られます。(写真12・13枚目をご覧下さい)

訳ありとしてお得な価格で出品しています。気にならない方是非ご検討を。



☆サイズ：46

・着丈：61㎝

・肩幅：54㎝

・身幅：60㎝

・袖丈：54㎝

※平置き素人採寸です。若干の誤差はご了承ください。



☆自宅保管・未使用品になりますが、一度人の手に渡っている事をご理解の程宜しくお願い致します。

気にならない方はお買い得です。



☆カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい



☆交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます



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☆配送の際、商品をコンパクトに折り畳んで発送致しますので、畳ジワはご了承下さい。



☆最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用品訳あり 大きいサイズ 46

23区 ダウンジャケット フード