『【美品】フラップポケットスタンドカラーロングコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 18時 00分に出品され03月20日 18時 00分に終了予定です。即決価格は7,453円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023カラー ブラウン系です。１回着用しました(*^^*)





▶過去に色々とありましたので

お取り置きは対応しておりません。

▶丁寧な検品を心掛けておりますが

素人の検品ですので、見落としはご容赦くださいませ。

▶基本的にお値下げ可能としております。

（送料値上がりのため）

お値下げ希望の場合、

着払い発送でしたらご対応いたします。

その場合は50～100円引きとなります。



レイカズン

Ray Cassin

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モイテュット

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ロペピクニック

JUNOAH

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Re:EDIT



カラー···ブラウン



カラー···ベージュ



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モイテュット

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】フラップポケットスタンドカラーロングコート