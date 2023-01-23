『【美品】TATRAS タトラス ブロックキルトライトダウンベスト オリーブ 4【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 06時 39分に出品され04月26日 06時 39分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



こちらの商品は目立った傷や汚れがなく、綺麗な状態です。



以下が商品の詳細になります。



・ブランド

TATRAS

タトラス



・アイテム

ブロックキルトライトダウンベスト



・カラー

オリーブ

カーキ



・サイズ

4

180/100A



着丈68 肩幅42 身幅56 裾幅56.5



※平置き採寸の為、多少誤差が生じる可能性がございます。ご了承下さい。



梱包は簡易的なもので発送します。



何かご質問等ありましたらお気軽にコメントください。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】TATRAS

タトラス

ブロックキルトライトダウンベスト

オリーブ

4