『極美品✨希少ルイヴィトン シルク バンドー ワイルドアット ハート モノグラム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 20時 30分に出品され03月10日 20時 30分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ルイヴィトン
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¥ 22080
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エルメススカーフ カレ90 パプロール
¥ 12500
落札価格10075円
610 入札履歴
終了
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