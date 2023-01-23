『極美品✨希少ルイヴィトン シルク バンドー ワイルドアット ハート モノグラム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 20時 30分に出品され03月10日 20時 30分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

LOUISVUITTON ルイヴィトン シルク バンドー ワイルドアット ハート モノグラム ヒョウ柄 スカーフ 美品 M00417



○サイズ

W約120cm× 幅約8cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立ったほつれ、汚れ、ダメージなく全体的に綺麗な美品です。



○カラー

黒 ブラック

茶 ブラウン

金 ゴールド





○素材

シルク100%



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 極美品✨希少ルイヴィトン

シルク

バンドー

ワイルドアット

ハート

モノグラム