『★MONCLERダウン★【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 01時 34分に出品され04月25日 01時 34分に終了予定です。即決価格は44,880円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック



サイズ...00〜7〜9号



札幌丸井MONCLERにて購入

ご納得いかれるまで、何度でも、コメント下さい

写真アップなども、何度でも致します

※いたずら等と判断した場合ブロック致します





フード周り頬が当る部分にファンデーションしみ

クリーニングにて落とせるとの事です

付属品

なし

正真正銘の証

中にQRコードあり

多少しみが、有るため安価にて出品いたします

購入は必ず納得行くまでコメント下さい宜しくお願い致します

クリーニングは6800円〜約１万円です。

ダブルファスナー

クリーニングは約１〜2週間との事





素材(表地)...ナイロン



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★MONCLERダウン★