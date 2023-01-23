『タクタク/tactac HAORI COAT オーバーサイズ ミリタリーコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 12時 28分に出品され03月03日 12時 28分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ tactac ★



HAORI MILITARY TAFFETA BIG COAT

HAORI COAT

オーバーサイズ ビッグ

ミリタリーコート ロングコート

ストール 取り外し可能

ユニセックス 男女兼用



・商品詳細

tactac/タクタク

【色】 カーキグリーン

【付属品】 なし

【サイズ】 Mサイズ

丈/約123cm

肩幅/約49cm

身幅/約95cm

袖丈/約64cm

※平置き採寸。多少の誤差はご了承ください。

【素材】 綿 100%

【状態】 B



※ランクについて

Ｓ 新品

Ａ 未使用に近い

Ｂ 傷・汚れ・ほつれ多少あり

Ｃ 傷・汚れ・ほつれあり

大体の目安としてご参考下さい。



＊お願い＊

⌒⌒⌒⌒⌒

プロフィールは必ずご確認下さい。



ご質問や細かい傷や汚れなど気になる点ございましたらご購入前にコメントにてお願いします。



また、先にご購入された方の優先となりますのでご了承ください。



商品ページをいきなり削除する場合もございますのでご了承ください



・品質保証

正規品本物保証

直営店、正規店、大手リサイクルショップ等での購入。



・梱包や発送について。

丁寧梱包、なるべく早い発送を心掛けております！

日時指定ございましたらご注文の際にお願い致します。



トラブル防止のため、梱包の際に動画撮影をしてお取引完了するまで間保存しております。



F7290605AAABBA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タクタク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タクタク/tactac

HAORI

COAT

オーバーサイズ

ミリタリーコート