『NO ID. ノーアイディ ダウンベスト レザー切り替え 牛革 ブラック 2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 06時 21分に出品され03月16日 06時 21分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



レザー切り替えのクールなダウンベストになります！



ほぼ着用していないです。



【デザイン・カラー】

メンズ ダウンジャケット フード レザー ジップアップ 黒 アウター



【ブランド】

NO ID.／ノーアイディー



【素材】

本体:

ポリエステル

牛革(本革、リアルレザー)



中綿:

ダウン80%

フェザー20%



【サイズ】

表記2、Mサイズ相当



↓実寸(平置き) 単位cm

着丈：64

身幅：54



【状態】

『 A 』

特に傷や汚れはなく、使用感も見られない綺麗な状態です。



『 S 』：傷や汚れなし(新品未使用品)

『 A 』：気になる傷や汚れなし&使用感なし

『 B 』：気になる傷や汚れなし&多少の使用感あり

『 C 』：多少の傷や汚れあり &使用感あり

『 D 』：目立つ傷や汚れあり &かなり使用感あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ノーアイディー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NO

ID.

ノーアイディ ダウンベスト レザー切り替え 牛革 ブラック 2