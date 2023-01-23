『hyke×super a market別注 モヘアコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 45分に出品され03月27日 20時 45分に終了予定です。即決価格は25,935円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 着丈···ミドル



１年前に購入し、着用機会がなかったため出品します。



サイズ

1：着丈72.0／肩幅41.0／身幅58.0/そで丈61.0/重量（g）925.0



素材：表地/羊毛60% モヘヤ30% ナイロン10%

裏地/ポリエステル 100%



購入金額74800円



羊毛にモヘアが混合されたシャギー素材のダブルブレストコート。

＜HYKE＞ インラインモデルのコートをショート丈でオーダーしました。

空気を含んだ毛足の長いエアリーな素材感が特徴的なダブルボタンのコートをショート丈にすることにより、ジャケット感覚でより幅広い着こなしを楽しんでいただけるバランスに。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ハイク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ hyke×super

a

market別注 モヘアコート