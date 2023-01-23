『ブルーレーベル バーバリー BURBERRY 38【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 22時 21分に出品され04月15日 22時 21分に終了予定です。即決価格は12,545円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オレンジのパイピングが可愛いダッフルコートです。

着用回数少なめで綺麗な状態です。



#BLUE LABEL

#BURBERRY 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル カラー: ブラウン系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ブルーレーベル バーバリー BURBERRY 38