『ブルーレーベル バーバリー BURBERRY 38【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 22時 21分に出品され04月15日 22時 21分に終了予定です。即決価格は12,545円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|バーバリーブルーレーベル
|カラー:
|ブラウン系/オレンジ系
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落札価格12545円
942 入札履歴
終了
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