『Ameri Vintage ロングコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 11時 21分に出品され03月19日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に、店舗で購入しました。

アンドレストのシリーズになります。

しっかりとした長さのあるロングコートで、

前面のフリルがオシャレな一着です。

他にはないデザインかと思います。

派手すぎることなく、普段使いしやすいですし、

オケージョンにもぴったりなコートです。

ベルトも付属しており、アクセントになります。



素人採寸で長さ約133センチになります。

(写真ご確認ください)

当方171センチで、足首くらいまで隠れます。



使用頻度はそこまで高くなく、

まだまだキレイに着て頂けると思います。

ベルトの金具が多少細かい傷がありますが

顔を近づけてようやく分かる程度かと思います。





※コンパクトに梱包して発送となります。

※保管方法は、自宅のクローゼットです。神経質な方は、申し訳ございませんがご遠慮下さい。

※コメントにてやり取りさせて頂いてる間に、別の方が購入された場合、そちらを優先致します。

※平日は仕事のため、お返事遅れる可能性がございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Ameri

Vintage

ロングコート