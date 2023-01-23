『XL(US)XXL(JP位)トミーヒルフィガー US限定 ダウンジャケット同機能【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 10分に出品され04月01日 11時 10分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★ すべて送料無料 ★★

・大きいサイズに強い！

・難解な海外サイズを日本サイズで提案！

→ぴったりサイズがすぐ分かる！

・1点物！限定レア多数！その訳は・・

1987年ビンテージ衣料バイヤーで渡米

国内店舗16年ネット販売24年の実績あり！

★★ お客様の声 ★★

・ビッグサイズが豊富で嬉しい！

・画像が多く細部までよく分かる！

・連絡発送が早い！丁寧で安心！

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■アメリカのトミーヒルフィガー直営店で購入した新品です。



生地は防風耐久性に優れた高品質ナイロン素材。

内側は極細ファイバーをキルティング状にタップリ注入した

「DOWN ALTERATIVE」と言われる構造で、ダウン同様の

保温除湿性能を発揮します。



フロント両サイドにファスナーポケット付き。

各ファスナーノブにHILFIGER刻印入りのラバー製引き手付き付き。



左胸にフラッグ刺繍入り。

左上腕に大型のフラッグカラーラバー製のワッペン付き。

フード上にHILFIGERの大型プリント入り。



内側襟台にトリコロールカラーテープのハンガーループ付き。

袖内側の伸縮リブで冷気の侵入を遮断。

フードと裾は2箇所のドローコードで絞る事ができます。

細かいパーツ類にもHILFIGERの刻印入り。



日本未発売！探しても見つからない



超入手困難なUSA限定モデルです！



■ブランド：TOMMY HILFIGER (新品 未使用)



■サイズ表示：XL (USサイズ）→日本サイズのXXL～位相当

※この商品のタイトルは日本サイズ相当(あくまでも参考)で表現しています。

※肩幅身幅など必ず実寸をご参照の上ご検討下さい。

※適合サイズの判断はご自身でお願いします。



実寸サイズ約

肩幅53.5cm 袖丈68cm 身幅66cm(脇下左右の直線ライン)着丈73cm



カラー：ブラック



素材：SELL：100％POLYESTER BODY 100％POLYESTER

LINING 100％POLYESTER

WATER RESISTANT WIND RESISTANT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ XL(US)XXL(JP位)トミーヒルフィガー

US限定

ダウンジャケット同機能