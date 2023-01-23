『トシちゃんさん専用 insta360 x2【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 02時 18分に出品され04月18日 02時 18分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品で購入してすぐレンズガードを貼り、2〜3回外で使用しました。

レンズには傷はありませんが、レンズガードを剥がす際、レンズ周りに少し傷が出来ました。



液晶モニターは今でもフィルムを貼ったままです。



※ミニ三脚は付属しません。

※箱無し





モデル···X2



ポケットサイズの360度アクションカメラ。

没入型 5.7K 360度動画。

FlowState 手ブレ補正 と 360度水平維持。

10mまでの頑丈な防水性 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり