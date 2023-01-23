『【美品】ハイストリート ウールコート スタンドカラー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 53分に出品され03月06日 06時 53分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 店舗購入後、着る機会がほとんどなかったので出品します。



カラー…ブラック

ネック…スタンドカラー

素材…表地 ソフトウール圧縮メルトン



着丈→約68㎝

肩幅→約46㎝

身幅→約61㎝

袖丈→約52㎝

※上記実寸値。



定価：約3万円。





【スタイリッシュなデザイン】

このウールコートは、ボタン付きのスタンドカラーが特徴で、洗練された印象を与えます。シンプルながらもエレガントなデザインで、様々なシーンに対応可能です。



【快適な着心地】

ウール素材を使用しているため、保温性が高く、寒い季節でも快適に着用できます。内側の滑らかなライニングが肌に優しく、着脱もスムーズです。



【実用的なポケット】

前面には2つのポケットがあり、収納力も抜群です。必要な小物を手軽に持ち運ぶことができ、実用性も兼ね備えています。



- 色: 黒

- 素材: ウール

- デザイン: ボタン付きのスタンドカラー

- ポケット: 前面に2つのポケット

- バックデザイン: ボタン付きのバックスタイル

- ライニング: 内側は滑らかな素材



ご覧いただきありがとうございます。



※返品不可です。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハイストリート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ハイストリート

ウールコート

スタンドカラー