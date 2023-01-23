『【良品★】バーバリー ブラックレーベル ダウンコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 22時 41分に出品され03月10日 22時 41分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 のんびり断捨離中です。

主人が数回着用、その後バーバリーのブームが終わり、クローゼットで保管中でした。

出番がないので、出品します。



正規店で購入、バーバリーブラックレーベルの ダウンジャケット になります。

フード取り外し可ですが、ファーは取れません。

お色は黒です。裏はバーバリーチェックです。



●サイズ

表記サイズ：M

肩幅 : 約 48 cm

袖丈 : 約 58 cm

身幅 : 約 53 cm

着丈 : 約 75 cm

素人採寸の為、ご理解ください。

●素材 タグ表記

ダウン100%

ホワイトグースダウン95%

その他ダウン5%

表地： ポリエステル

●状態

目立った汚れや傷は見当たらず美品な状態だと思います。 ただ中古品の為ご理解の上ご購入お願い致します。

各写真をご覧ください。



☆即購入OKです。

クリーニングして、保管していました。

これからの残りのシーズンに活躍するかと思います。コンパクトにたたんで発送させていただきます。

どうぞよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【良品★】バーバリー ブラックレーベル ダウンコート