『フェンディ マフラー ズッカ柄 ストライプ ロゴ入り ブラウン ウール ストール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 23時 43分に出品され03月13日 23時 43分に終了予定です。即決価格は11,297円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●ブランド



FENDI フェンディ





●商品名



イタリア製 男女兼用 ユニセックス 黒 ブラック FFロゴ





●カラー



茶系 ブラウン×黒系 ブラック





●付属品なし





●サイズ(cm)



全長約182

幅約37.5





●素材



ウール 毛





●USED品



全体的に若干使用感あります！





小さい傷、小さいほつれあります！





小傷、小さい汚れ、多少の毛玉はご了承下さい！





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最善の目利きで検品しているつもりですが人それぞれ価値観が違いますので中古品にご理解宜しくお願いいたします。





●基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります。





●管理番号



6050-2411-A18 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ フェンディ マフラー ズッカ柄 ストライプ ロゴ入り ブラウン ウール ストール