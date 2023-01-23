『【新品未使用】Canada Goose 迷彩 ダウンジャケット XSサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 01時 25分に出品され03月22日 01時 25分に終了予定です。即決価格は216,000円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用です。



Canada Goose Gabriola Parka - print

レディースXSサイズ



素人採寸のため、誤差ありますが、

肩幅38センチ

着丈は82センチ



【高い保温性】

このダウンジャケットは、厳しい寒さから身を守るために設計されています。高品質のダウン素材が使用されており、優れた保温性を提供します。



【機能的なポケット】

フロントには複数のポケットがあり、収納力も抜群。小物の持ち運びに便利です。



- ブランド: Canada Goose

- 色: 迷彩

- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き

- スタイル: ロングジャケット

- バックデザイン: フード付き（取り外し可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】Canada

Goose

迷彩

ダウンジャケット

XSサイズ